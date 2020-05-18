شركة البحر الأحمر السعودية تبرم عقدًا لإدارة المخلفات الصلبة

منحت شركة البحر الأحمر السعودية للتطوير كلا من شركتي "أفيردا انترناشونال" والشركة السعودية للمساندة البحرية، عقدا مشتركا لإدارة المخلفات الصلبة في مشروع البحر الأحمر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفقا لبيان نشرته الشركة المنفذة لأحد أكبر مشاريع السياحة طموحا في العالم، فقد نص العقد على قيام الشركتين بجمع وإعادة تدوير النفايات الناجمة عن مكاتب الإدارة، والوحدات السكنية، وأنشطة البناء والتطوير، والمساهمة في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وصولا إلى تحقيق مبدأ "صفر نفايات".

وتم اختيار الشركتين لتصميم وبناء وتشغيل مراكز تسيير النفايات الصلبة، ومخلفات

البناء والهدم، حيث تنقل المواد القابلة لإعادة التدوير من هذه المراكز لمزيد من المعالجة، أو يتم استخدامها على شكل مواد ردم في المشروع.

وسيتم تحويل المخلفات العضوية إلى سماد يساعد فى زيادة إنتاجية المشتل الزراعي التابع لمشروع البحر الأحمر. كما ستستخدم "المرمدات"، لمعالجة أي مخلفات غير قابلة لإعادة التدوير.

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وعلق على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، قائلا، إن "الاتفاقية تؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة في

مجال التنمية المستدامة، لذلك من المهم جدا بالنسبة لنا أن نعمل مع شركاء من طراز عالمي يمتلكون ويدعمون رؤيتنا الطموحة".

وتأسست شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر"، الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر.

وستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.