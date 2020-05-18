المغرب يمدد الإغلاق في البلاد بسبب كورونا لمدة 3 أسابيع إضافية

قرر المغرب اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة قررت "تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى". لمجلسي البرلمان، إن الحكومة قررت "تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى". وأوضح أمن مجلس الحكومة أنه سيصادق يوم الثلاثاء على المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية.

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