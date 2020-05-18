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بريطانيا تضيف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

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أضافت السلطات الصحية في بريطانيا، "فقد حاستي الشم والتذوق" إلى القائمة الرسمية لأعراض مصابي كوفيد-19 التي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وغيرها من العوارض الأخرى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء هذا التغيير الذي أعلنه جوناثان فان-تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، بعد أن قرر علماء يوجهون

النصح للحكومة أن ذلك قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة، إذا أضيف إلى التوصيف الأساسي للحالة.

وقال فان-تام، الذي كان يعمل في السابق مع شركات سميث كلاين بيتشام وروش وأفانتيس باستور للصحفيين، اليوم الاثنين: "تعريفنا للحالة

الأساسية، الذي كان لبعض الوقت السعال الجديد المستمر أو الحمى، سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم".

وأضاف أن عبارة فقد حاسة الشم ستعرف بأنها فقد حاستي الشم والتذوق، إذ أن الاثنتين قريبتان من بعضهما فيما يتعلق بالأعصاب.

ومن الأعراض المحتملة الأخرى لكوفيد-19 الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية، لكنها لم تدرج في تعريف الحالة الأساسية.

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