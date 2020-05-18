صحيفة أمريكية: روسيا تطلق وحشاً بحريًا جديدًا

أفادت صحيفة We Are The Mighty الأمريكية بأن روسيا بصدد تصنيع "وحش بحري" جديد وهو سفينة " تشايكا آ-050" الطائرة (إيكرانوبلان) ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت إلى أن السفينة الجديدة ستدخل العام الجاري الخدمة في الجيش الروسي.
وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة إن الاتحاد السوفيتي كان يولي أهمية بالغة
ومن أهم المشاريع التي أطلقتها الصناعة السوفيتية مشروع "لون".واستطاعت تلك السفينة الطائرة أن تتسارع حتى 500 كيلومتر في الساعة وتحمل علىظهرها صواريخ مضادة للسفن.
أما الجيل الحالي للسفن الطائرة الذي ابتكره المهندسون الروس فيصنع من المواد المشكلة الحديثة المتميزة بالتخفي عن رادارات العدو. وتزن سفينة " تشايكا آ-050" الطائرة الروسية نحو 50 طنا. وبمقدورها أن تحمل 9 أطنان من الحمولة أو 100 جندي مسلح.
وتحلق السفينة الطائرة بسرعة 450 كيلومترا في الساعة. وإضافة إلى ذلك فبإمكانها أن تسير فوق الثلج أو الجليد أو الرمال.
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