كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: تقديم المساعدات والعمل الإنساني يتصدر أولوية اهتمامات الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن "تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، يتصدر أولوية اهتمامات قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهاتهم الرشيدة التي حولت العمل الخيري إلى عمل مؤسسي تتولاه جهات حكومية تقود مسيرة الخير والعطاء".

وتابعت الصحيفة الإماراتية: وتعد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليميا والمختصة بالعمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي؛ حيث بلغ إجمالي حجم إنفاقها في عام 2019 من خلال جميع المؤسسات والمبادرات التابعة لها 1.3 مليار درهم، استفاد منها 71 مليون شخص في 108 دول حول العالم.

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وأضافت: أنه خلال الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة عن بعد، كأول فعالية "افتراضية" من نوعها يتم تنظيمها للاحتفاء بمنجزات المؤسسة، وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن "مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله"، وقال: "سعادتنا في العطاء، وشرفنا في خدمة المحتاج، وبلادنا محظوظة بالخير الذي نفعله، والبلاء يرتفع بالصدقة".

وذكرت أن الشيخ محمد بن راشد لفت إلى أن "وباء فيروس كورونا يمثل تحديا للبشرية.. وفي هذا الظرف تحديدا تبرز معادن الدول والناس.. والإمارات دولة وقيادة وشعبا معدنها أصيل"، مؤكداً على أنه "لا شيء يمكن أن يعوقنا عن مساعدة المحروم، وإغاثة المحتاج، ونجدة المنكوب، وعلاج المريض، وإطعام الجائع، ومساعدة الإنسان أينما كان".

وأشارت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقدم كل عام العديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية والمجتمعية، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.