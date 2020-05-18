كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة خليجية: العطاء الإماراتي ليس وقتيا ولا مرهونا بحوادث معينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن العطاء حياة وإرادة وعزيمة خير وأصالة تنبع من صميم القيم التي يؤمن بها الإنسان، وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المستهدفين أكبر نعمة يمكن أن يشعر بها كل من سعى لها.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية: أن تلك عادات دولة الإمارات وهذا نهجها الخالد أبد الزمان في إغاثة كل محتاج ومد يد العون لكل من يعيش ظروفا صعبة في أي مكان دائماً وأبداً بغض النظر عن أي شيء آخر فقط الإنسان وتحسين أحواله، وكانت المشاعر والغيرة على الإنسان هي محرك دولتنا العظيمة بقيادتها الرشيدة وسبب الاستجابات الإنسانية العملاقة للتحديات ذات الصلة حول العالم.

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وأضافت: "لم يكن الهدف يوما أي مقابل ولا حتى كلمة شكر، بل فعلا تتم ترجمته على أرض الواقع لتتبدد الآلام والدموع وترتسم الابتسامات وتسكن القلوب، وأن في هذا العالم من هو مستعد للسباق مع الزمن في سبيل أخيه الإنسان، فالدعم الإغاثي إنسانية والدعوة للخير ومد جسور المحبة والتلاقي والانفتاح على الآخر قمة ما تحلم به البشرية، وجميعها مناهج وعمل صادق حقيقي انتهجته دولة الإمارات ورسخت ريادتها العالمية دون منازع كعاصمة للإنسانية".

ولفتت إلى قول نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤس اجتماع مجلس أمناء "مبادرات محمد بن راشد العالمية" وإعلان إنجازات العام 2019، التي استفاد منها 71 مليون إنسان في 108 دول وبلغت قيمتها 1.3 مليار درهم: إن "سعادتنا في العطاء وشرفنا في خدمة المحتاج"، وأكد أيضاً على أن "مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله"، في تجسيد راسخ لرجال الإنسانية الذين قبلوا بكل شجاعة ومحبة وأمانة التحرك لصالح الآخر المحتاج والذي يعاني، وعبروا عن قيم وطننا بأفضل ما يحتاجه الإنسان في كل مكان ينتظر فيه من يقف بجانبه.

وذكرت أن العطاء الإماراتي ليس وقتياً ولا مرهوناً بحوادث معينة، بل هو شأن راسخ في تعاطي الدولة مع الجميع داخل وخارج الوطن، ومنذ عقود كان دعم الشعوب بالمساعدات والتنمية شأناً ثابتاً، وخلال الأزمة العالمية جراء الجائحة الوبائية بينت الدولة عزمها الكبير فسارعت لدعم عشرات الدول في حربها مع الفيروس، وكانت قوة عالمية بمواقفها التي استفاد منها عشرات الدول وحظيت بتقدير تاريخي جراء مواقفها ومبادراتها التي أشرف عليها قائد ارتبطت الإنسانية باسمه الكريم وهو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد للعالم أجمع المعنى الحقيقي لقوة الخير ونجدة الآخر.