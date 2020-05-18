كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تتحدث عن مبادئ ترتكز عليها الإمارات في استجابتها لإجراءات مواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن هناك مبادئ أساسية ترتكز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في استجابتها لإجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، على رأسها الشفافية في إطلاع الجمهور محلياً، والمنظمات الدولية المعنية على كل مستجد وبشكل دوري، وحرصها على ضمان حقوق الجميع دون تمييز، عبر تأمين أفضل سبل الفحص وأرقى معايير الرعاية الطبية للمصابين من مختلف الفئات، وتوفير الغذاء والدواء.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن ثقة المجتمع الدولي في تدابير دولة الإمارات منذ بداية الأزمة، تنطلق من العلاقة التي استطاعت الدولة بناءها عبر التواصل مع مختلف المنظمات الدولية المعنية، وتمثلت في حرص وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على توضيح مختلف تلك الإجراءات في رسالتين منفصلتين لمديري منظمتي الصحة والعمل الدوليتين؛ تفعيلاً لمنظومة التنسيق وإعلاء لقيم التضامن الدولي وأهميتها في الانتصار على جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه في مجال العمال ارتكزت الإجراءات على حماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، بتعزيز الأمن الوظيفي ودعم الاقتصاد وإعداد برامج توعية بمختلف اللغات وتأمين الفحوصات والغذاء والرعاية الصحية مجانا، إلى جانب التزام الحكومة بمبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص، وتأمين العودة الطوعية للعامل، وتسهيل إجراءات الإقامة والنقل وتوفير معدات الحماية وشروط التباعد في مواقع العمل.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها على أن حق الإنسان في التعليم والصحة والعمل، هو الأساس في مختلف إجراءات الدولة وتحديداً في هذه الأزمة العالمية، فالخدمات مؤمنة للجميع مواطنين ومقيمين، إنطلاقاً من إدراكها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للجائحة، وتعمل الدولة جاهدة على تبني أفضل الممارسات للتخفيف من هذه الآثار على العمال المقيمين وعلى وتيرة التنمية.