كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. مدارس تغلق مجدداً بعد اكتشاف إصابات جديدة بكورونا بين طلابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ثماني مدارس فرنسية، اليوم الإثنين، أنها قررت إغلاق أبوابها مجدداً عقب أن أظهرت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين طلابها، وذلك بعد أيام من إعادة فتح الفصول الدراسية في بعض مدن البلاد.

واتخذت المدارس التي تقع في مدينة روبايكس شمالي فرنسا، على الحدود البلجيكية قرارها بعد الكشف عن نحو 70 إصابة في المدارس الفرنسية منذ استئناف الدروس للتلاميذ الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته فضائية سكاي نيوز بالعربية.

​وصرح مسؤولون محليون: بأن المدارس أُغلقت كإجراء وقائي، بينما يحاول المحققون تحديد هوية الأطفال الذين كانوا على اتصال مع طفل في أحد المدارس، تبين أنه مصاب بالفيروس.

وذكرت "سكاي نيوز" أنه تم الإبلاغ في البداية عن إغلاق سبع مدارس، ولكن السلطات المحلية قالت في وقت لاحق إن "مدرسة ثامنة أغلقت أيضًا".

وأوضحت السلطات الفرنسية: أن معظم المدارس المتضررة ستتمكن من إعادة فتح أبوابها بحلول يوم 25 مايو الجاري، في وقت تمضي فرنسا قدماً في خطواتها لإعادة فتح المدارس العامة، على الرغم من قلق الآباء.

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وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 28 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد نحو 180 ألف إصابة.