بسبب كورونا.. المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

قررت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6930 حالة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3732 حالة، بعد تسجيل 72 حالة شفاء جديدة، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات في المملكة المغربية عند 192 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة المغربية، عن أخر الأرقام والمستجدات بشأن فيروس كورونا من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة والوفيات، والحالات التي تعافت وغادرت مستشفيات الحجر الطبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,835 مليون إصابة، بينهم أكثر من 317 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,872 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.