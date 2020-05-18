كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تدعم مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لفيروس كورونا بقيادة منظمة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعم السلطات في الصين إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد بقيادة منظمة الصحة العالمية بعد السيطرة على الفيروس الذي يسبب المرض، وفقًا لما ذكره الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الاثنين.

وكانت الصين قد عارضت في السابق دعوات من واشنطن وكانبيرا لإجراء مثل هذه التحقيقات، لكن "شي" أشار اليوم الاثنين، إلى أن بكين ستكون عرضة لمراجعة محايدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "شي" أمام الجمعية: "إن الصين تدعم إجراء تقييم شامل للاستجابة العالمية للوباء بعد السيطرة على الوباء العالمي، لتلخيص التجارب ومعالجة أوجه القصور. يحتاج هذا العمل إلى موقف علمي ومهني، ويجب أن تقوده منظمة الصحة العالمية؛ ويجب التمسك بمبادئ الموضوعية والإنصاف".

وتأتي تعليقات "شي"، التي ألقيت خلال خطاب عبر الفيديو أمام جمعية الصحة العالمية، كقرار دفعه الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة أصل وانتشار فيروس كورونا الجديد الذي يحظى بدعم دولي. قتل الوباء أكثر من 310،000 شخص على مستوى العالم.

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وكرر "شي" دفاع بكين عن أفعالها عندما ظهر تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقال، إن الصين منفتحة وشفافة وقد تصرفت بسرعة لتبادل المعلومات حول المرض.

وتعهد أيضًا بتقديم 2 مليار دولار من الدعم المالي على مدى العامين المقبلين للمساعدة في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصة لمساعدة البلدان النامية. وقال، إن الصين ستجعل لقاحات الفيروس ذاتية التطوير منفعة عامة للمساعدة في الجهود المبذولة للحد من الوباء.

وقال "شي"، إن بكين ستعمل مع الامم المتحدة لاقامة مستودع استجابة انسانية عالمية ومركز في الصين وتساعد في انشاء ما يسمى بالممرات الخضراء لنقل السلع الاساسية بسرعة في جميع انحاء العالم.