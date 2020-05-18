كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تهدف إلى إعادة فتح الحدود للسياحة في أواخر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير إسباني مرتبط بالسياحة، أن السلطات تهدف إلى إعادة فتح الحدود للزوار بحلول نهاية يونيو، إذ أن إغلاقها لفيروس كورونا المستجد قد انتهى تمامًا، وذلك في دفعة ضرورية للغاية لقطاع السفر المدمر.

لكن كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة مؤقتة، وقال وزير النقل خوسيه لويس أبالوس، إنه سيتم إلغاؤها بالتوازي مع السماح بالسفر داخل إسبانيا، التي تخفف مناطقها القيود في مراحل مختلفة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لمذيع قناة (تي.في.إي): "لا يمكننا السماح للأجانب بالسفر بينما السكان الإسبان محاصرون."

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وأضاف: "من أواخر يونيو، سنبدأ النشاط السياحي، آمل ... يجب أن نجعل إسبانيا دولة جذابة من الناحية الصحية."

فاجأت مدريد الأسبوع الماضي شركاءها في الاتحاد الأوروبي بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين من الخارج وإبقاء الحدود مغلقة بشكل فعال، قائلة، إن ذلك ضروري لتجنب استيراد موجة ثانية من مرض COVID-19.

تعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررًا حيث يوجد 27650 حالة وفاة و 231.350 حالة إصابة، وتخفف إسبانيا ببطء من إغلاق صارم في مكانه منذ منتصف مارس مما يعني لأسابيع أن الناس لا يمكنهم الخروج لممارسة الرياضة.