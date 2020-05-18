كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فتح المقاهي والكنائس في إيطاليا واليونان وإسبانيا تتطلع لعودة السياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت المتاجر والمطاعم والكنائس في إيطاليا فتح أبوابها مع أشعة الشمس الربيعية، اليوم الاثنين، ورحبت اليونان بالزوار عائدين إلى الأكروبوليس - وأعربت إسبانيا عن أملها في عودة السياح في الصيف في خطوات حذرة لتخفيف عمليات إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقال فالنتينو كازانوفا، وهو بارمان من كافيه كانوفا في ساحة ديل بوبولو بوسط روما: "لم أعمل لمدة شهرين ونصف. إنه يوم جميل ومثير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تتجادل البلدان في جميع أنحاء العالم، في مراحل مختلفة من الوباء، في اتخاذ قرارات بشأن موعد تخفيف القيود، ووزن التهديد للحياة ضد تهديد البقاء الاقتصادي. السياحة الصيفية هي مصدر رئيسي لإيطاليا واليونان وإسبانيا.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان من إعادة فتح أبوابها في وقت مبكر للغاية وقال: "أمامنا طريق طويل للسفر".

وبحسب ما ورد في حصيلة "رويترز"، فإن أكثر من 4.71 مليون شخص أُصيبوا بالفيروس وتوفي 312826. وسجلت إيطاليا ثالث أكبر عدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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استطاع الإيطاليون مرة أخرى احتساء الكابتشينو الصباحي في الحانة، وإن كان ذلك على مسافة من بعضهم البعض، في ما اعترف به رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في نهاية الأسبوع كان "خطرًا محسوبًا" في التراجع عن القيود.

في اليونان، التي سجلت 156 حالة وفاة من نوع فيروس كورونا فقط، توافد الناس على شاطئ البحر يوم السبت وسمح لهم بالعودة إلى الكنيسة في اليوم التالي.

اليوم الاثنين، سُمح للسياح بالعودة إلى المعالم الأثرية القديمة، بما في ذلك الأكروبوليس في أثينا، حيث ذكّر العمال الذين يرتدون الأقنعة والدروع الواقية البلاستيكية الزائرين القلائل بقواعد التباعد الاجتماعي عند دخولهم البوابات الدوارة.

وقالت الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو: "زرت أكروبوليس اليوم، وهو نصب تذكاري عالمي يستمر في الإلهام برخامه المشرق تحت الشمس".