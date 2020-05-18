كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر متطرفون يقتلون 20 شخصا في شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها اليوم الاثنين، بأن مجموعة من المتطرفين قتلوا 20 شخصًا في شمال شرق نيجيريا خلال هجوم مسلح.

وفي سياق آخر، احتجزت السلطات في نيجيريا، في وقت سابق، طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، تغريدة، أوضح فيها أنه تم احتجاز طائرة بعد خرق القواعد.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، إن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم يقومون برحلات تجارية".

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قالت شركة "فليرجيت" في بيان "سنواصل العمل باحترام مع السلطات النيجيرية لحل هذا الموقف".

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وكانت السلطات النيجيرية، حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع بسبب تفشي كورونا.

وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو، على الأقل، ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية، لأغراض إنسانية.

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أعلن وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري، بعد إصابته بفيروس كورونا.

توفى مدير مكتب الرئيس النيجيري أبا كياري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية.