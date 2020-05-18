كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين": وضع فيروس كورونا في داغستان بجنوب روسيا صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن وضع فيروس كورونا المستجد في منطقة داغستان الجنوبية الروسية صعب بشكل خاص وأن نظام الرعاية الصحية في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة يتعرض لضغوط شديدة.

وأفادت منطقة بحر قزوين في داغستان عن 3460 حالة إصابة بالفيروس الجديد و 29 حالة وفاة، على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، كما أوردت وكالة "رويترز".