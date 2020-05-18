كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تؤجل محاولة رفع سن التقاعد للمدعين العامين بعد رد فعل عنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن السلطات في اليابان ستؤجل محاولة لرفع سن التقاعد للمدعين العامين نظرًا لرد فعل شعبي مكثف أثارته مخاوف من استقلال القضاء.

وقالت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، إن قرار تأجيل مشروع القانون اتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء شينزو آبي، وتوشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "نيكاي" للصحفيين: "لقد اتفقت مع رئيس الوزراء على أنه من الصعب المضي قدمًا في المناقشة دون فهم الجمهور".

كانت معارضة مشروع قانون رفع التقاعد من بين الموضوعات الأكثر رواجًا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، حيث أضافت المطربة كياري باميو باميو ومشاهير آخرون أصواتهم.

وبموجب مشروع القانون، سيتقاعد المدعون عند سن 65 بدلاً من 63، وستكون الحكومة قادرة على تأجيل تقاعد كبار المدعين لمدة ثلاث سنوات أخرى.

لكن منتقدين يقولون، إن القانون سيعرض للخطر استقلال القضاء من خلال السماح باستمرار المدعين العامين الملائمين للحكومة.

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ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" عن مشرع لم تكشف عن هويته قوله، إن "فرض مشروع القانون هذا يمكن أن يطلق العنان للغضب العام".

كان "آبي" يأمل في تمرير مشروع القانون خلال جلسة البرلمان هذه، والتي تستمر حتى 17 يونيو. وسيمثل انسحابه حالة نادرة في اليابان من الرأي العام المتمايل في المداولات السياسية.

كان الجدل بمثابة ضربة جديدة لآبي، الذي انخفض دعمه بعد ما اعتبره الكثيرون استجابة إدارته البطيئة للفيروس.

وأظهر استطلاع الرأي الشهري الذي أجرته هيئة الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة الدعم إلى مجلس الوزراء إلى 37٪ بينما ارتفع تصنيف الرفض إلى 45٪، قائلاً، إنها المرة الأولى منذ يونيو 2018 التي انخفض فيها تصنيف الموافقة إلى أقل من الرفض.

وأظهر استطلاع للرأي في صحيفة أساهي اليوم الاثنين أن 64٪ من المستطلعين عارضوا مشروع القانون و 15٪ يؤيدونه. حصل الاستطلاع نفسه على موافقة آبي بنسبة 33٪ ، مقابل 41٪ قبل شهر.

وفي خطوة نادرة، اعترضت مجموعة من المدّعين السابقين على وزارة العدل قائلة: "إن المدّعين لن يكونوا قادرين على الحفاظ على ثقة الناس إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على استقلالهم".