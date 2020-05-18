كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: سيتم إطلاق تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لفيروس كورونا في أقرب وقت مناسب.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن وباء كورونا سلّط الضوء بوضوح على الانقسامات الجيوسياسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

كشفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بوباء كورونا تجاوز الـ84 ألفا، وأما الوفيات فقد تجاوزت 2.7 ألف حالة​​​.

وأضافت الصحة العالمية، أن أكبر عدد من الإصابات في القارة سُجل في جمهورية جنوب أفريقيا (15515)، ومصر (11719)، والجزائر (7019)، والمغرب (6798)، ونيجيريا (5959) وغانا (5735)، وكان أكبر عدد للوفيات في مصر (612) والجزائر (548).

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.