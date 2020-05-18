العثماني: عدد البؤر الوبائية بلغ 467 نصفها عائلي ظهر بسبب أفراح وجنائز والعيد يهدد بتكاثرها

حذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أن الوضع الوبائي في المملكة لازال في مستوى الخطر، لاسيما مع استمرار اكتشاف بؤر عائلية.

وأكد العثماني خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، بشأن تمديد حالة الطوارئ مساء اليوم الإثنين، أن المملكة شهدت اكتشاف 467 بؤرة في 10 جهات، نتج عنها 3800 حالة إصابة.

وأكد العثماني أن هذه الحصيلة تشكل نحو 56 بالمائة من إجمالي عدد المصابين في المملكة، وأغلبها سجل في بؤر عائلية إما في أفراح أو جنائز، محذرا من أن مناسبة العيد كانت لتكون لاقدر الله سببا في تزايد هذه البؤر، وبروز عدد جديد منها.

وأشار العثماني إلى أن 20 بالمائة من البؤر المكتشفة، هي صناعية، بالإضافة إلى البؤر الإجتماعية وبؤرة سجن ورزازات، وغيرها.

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وأضاف العثماني أن لازالت هناك 29 بؤرة أخرى حاليا لم تتجاوز مدة المراقبة، فيما يتواصل اكتشاف بؤر جدديدة، خلال الأيام الأخيرة.