رشيد رفيق يطلق سلسلة عبر الويب

أطلق الفنان الكوميدي، رشيد رفيق، كبسولة كوميدية جديدة، على يوتوب بعنوان “بو سكيتش”، يقدم من خلالها عرضا كوميديا بشكل فردي.

وبعد أن كان رشيد رفيق دائم الحضور على حسابه في أنستغرام، في فترة الحجر الصحي، ورمضان، بمنشورات فيديو كوميدية، ثم قرر استثمار مجهوده في كبسولة ينشرها على قناته في يوتوب.

وكان رشيد رفيق يقدم مواقف طريفة من خلال قصص أنستغرام، متقمصا شخصيات مختلفة، عبر الاستعانة بالمؤثرات، التي تغير الملامح، ثم شرع بعد ذلك في نشر كبسولات يصورها بشكل فردي، ثم حول مجهوده نحو هذه الكبسولة الجديدة بمساعدة فريق عمل.

ويشرف على إدارة الفنية للكبسولة الجديدة، طاليس، فيما يخرجها المخرج الشاب مروان امزيريرا.