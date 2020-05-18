سعر النفط يعود إلى الارتفاع لأعلى قيمة منذ 13 أبريل الماضي

سجل سعر خام برنت ارتفاعا فوق 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى، منذ 13 أبريل الماضي، محطما الرقم القياسي لأسعار النفط، طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن، اليوم الاثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2020 بنسبة 1.6 في المائة وبلغت 33.02 دولار للبرميل. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولارا للبرميل في 13 أبريل 2020.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 17 مارس، محققا قفزة بـ 1.80في المائة، ووصل، فجر اليوم، إلى 30.05 دولار للبرميل.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول (أوبك +) المستعادة في 1 ماي بالسريان. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بخفض الإنتاج طوعا قد أثر بشكل إيجابي على الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقا أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، إلا أنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل، ودائم في سوق الذهب الأسود.