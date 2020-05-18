أمزازي يكشف مواعيد امتحانات BTS والمفتشين وأطر الأكاديميات ومباريات ولوج المدارس العليا

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، الييوم الإثنين، أن امتحانات التخرج في مؤسسات التقني العالي (BTS) سيتم تنظيمها من 13 إلى 16 يوليوز القادم.

وقال أمزازي أمام مجلس النواب أن المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير ستنظم أيام 11 و13 و14 يوليوز، فيما ستنظم المباراة الوطنية المشتركة الخاصة بولوج مدارس المهندسين يومي 16 و18 يوليوز، مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي.

أما بخصوص مباريات دخول المدارس العليا بعد الباكلوريا، سيتم إرجاء تنظيم جميع المباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي إلى حين الإعلان عن نتائج، وأيضا إرجاء ولوج مؤسسات التكوين المهني إلى شهر شتنبر المقبل.

أما امتحان التخرج بالنسبة لمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لأطر الأكاديميات والأطر التربوية والأساتذة المبرزون، فسينظم ابتداء من 20 يوليوز، على أساس أن تبدأ التعيينات في غشت 2020.

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وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلانه تواريخ الامتحانات القادمة، إلى أن النتائج التي أسفر عنها التكوين عن بعد للقطاعات الثلاث، إيجابية ومهمة لتطوير المنظومة التربوية.

هتستوجب، حسب قوله، تقييم علمي في أفق الارتقاء بالتعليم عن بعد ومأسسته لتكميل التعليم الحضوري، كما أنها يمكن أن تكون محط ملاحظات وانتقادات، مشدداً على أن اللجوء للتعليم عن بعد كان هو الحل الوحيد في ظل الحجر الصحي.

يذكر أن أمزازي، كان قد أعلن قبل أسبوع، عن عدم عودة التلاميذ والطلبة لمختلف المؤسسات التعليمية، لما تبقى من الموسم الدراسي، قبل شهر شتنبر القادم بسبب جائحة كورونا.