شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: لقاح ضد كورونا تطوره شركة مودرنا يثبت فعاليته والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أول لقاح لكورونا يثبت فعاليته.

وقالت الصحيفة إن اللقاح سُيجرب على 600 متطوع. Advertisements وأضافت الصحيفة أن اللقاح ضد كورونا تطوره شركة مودرنا ويثبت فعاليته فور التجربة. أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس موعد وصول لقاح كوفيد-19 "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا إلى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية. وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".

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