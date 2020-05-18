الجيش الليبي: ما حدث في قاعدة الوطية كان انسحابا تكتيكيا

الإثنين 18 مايو 2020

قال مصدر بالجيش الوطني الليبي،، إن قوات الجيش لم تتعرض لهزيمة في "قاعدة الوطية الجوية"، كما تروج الميليشيات وقوات حكومة فايز السراج التي دخلت القاعدة اليوم.



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ما حدث كان انسحابا تكتيكيا ومنظما تماما من القاعدة في ظل التدخل التركي القوي خلال الأيام الماضية والقصف المتواصل والمكثف من الطيران التركي المسير.

ولفت المصدر العسكري الليبي إلى أن قوات الجيش الوطني بقاعدة الوطية تعرضت لأكثر من 100 غارة من الطيران التركي المسير في وقت قليل، فضلا عن الهجوم المتواصل من ميليشيات "مصراتة" و"الزاوية" إلى جانب المرتزقة الذين كثف النظام التركي نقلهم إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف المصدر: "قرر الجيش الوطني الانسحاب، وحدث ذلك كإجراء تكتيكي في أي معركة، ولم يكن هناك أي اشتباكات أو مقاومة مما تتحدث عنه الميليشيات، القاعدة كانت فارغة من جنود الجيش الوطني ومعداتهم وأسلحتهم، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن هزيمة".

وزعمت حكومة فايز السراج، المدعومة من تركيا، أن قواتها "انتزعت" صباح اليوم قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن أسامة الجويلي، القائد العسكري التابع لحكومة "السراج"، تأكيده أن قواته سيطرت على قاعدة الوطية الجوية في إطار عمليتها المسماة "عاصفة السلام".