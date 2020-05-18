اليمن..مديرة إدارة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع 400 سلة منظفات

الإثنين 18 مايو 2020

دشنت سهام العامري مديرة إدارة تنمية المرأة مديرية المسيلة الأحد الموافق 17 / إبريل / 2020 م ، توزيع عدد ( 400 ) سلة تحتوي على أقراص كلوروديتول ومعقمات وصابون .



حيث شمل توزيع هذه السلال الأسر لأشد حاجة ، والعزب ، والمساجد في كافة مناطق المديرية ، وذلك بهدف التطهير والتعقيم كوقاية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد .

كما شددت الأستاذة سهام العامري على فريق الرش ( المتطوّعين ) المكوّن من الشباب والفتيات بضرورة إستمرار عملية الرش والتعقيم خلال هذه الفترة لما تقتضيه الحاجة تبعاً للمستجدات الصحية في البلاد وإنتشار وباء كوروبا مؤخراً .

ومن جانبها شكرت الأستاذة سهام العامري السلطة المحلية بالمحافظة ممثله بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة ، للجهود التي تبذلها للحفاظ على سلامة المواطنين ، وجعل المهرة خالية من فايروس كورونا .

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كما وجّهت الأستاذة سهام كلمة شكر وتقدير للأستاذة القديرة لبنى صالح كلشات مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة ،لما تقوم به من دعم مستمر ، ومتابعة حثيثه ، وجهود كبيرة ، من أجل إيصال المساعدات بشتى أنواعها لعموم المديريات وللمسيلة بشكلاً خاص .

وعلى صعيد متصل تقدّمت العامري بجزيل الشكر للسلطة المحلية بالمديرية ممثله بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة ، لحرصها الشديد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والمتابعة المستمرة لإجراءات الرش والتعقيم في عموم المديرية .

وشكرت العامري فريق الرش التطوعي ، والطاقم الطبي بقيادة مساعد طبيب محمد كرامة رويشد الذي بدوره قام بإضاح كيفية إستخدام أقراص الكلور لكافة مندوبي القرى لإستخدامها بالشكل الصحيح .

حضر التدشين الأستاذ تركي مسلم الدحيمي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية بالمسيلة ، ومساعد طبيب محمد كرامة رويشد ، وفريق الرش التطوعي