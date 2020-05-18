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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مديرة إدارة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع 400 سلة منظفات والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
دشنت سهام العامري مديرة إدارة تنمية المرأة مديرية المسيلة الأحد الموافق 17 / إبريل / 2020 م ، توزيع عدد ( 400 ) سلة تحتوي على أقراص كلوروديتول ومعقمات وصابون .
حيث شمل توزيع هذه السلال الأسر لأشد حاجة ، والعزب ، والمساجد في كافة مناطق المديرية ، وذلك بهدف التطهير والتعقيم كوقاية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد .
كما شددت الأستاذة سهام العامري على فريق الرش ( المتطوّعين ) المكوّن من الشباب والفتيات بضرورة إستمرار عملية الرش والتعقيم خلال هذه الفترة لما تقتضيه الحاجة تبعاً للمستجدات الصحية في البلاد وإنتشار وباء كوروبا مؤخراً .
ومن جانبها شكرت الأستاذة سهام العامري السلطة المحلية بالمحافظة ممثله بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة ، للجهود التي تبذلها للحفاظ على سلامة المواطنين ، وجعل المهرة خالية من فايروس كورونا .
كما وجّهت الأستاذة سهام كلمة شكر وتقدير للأستاذة القديرة لبنى صالح كلشات مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة ،لما تقوم به من دعم مستمر ، ومتابعة حثيثه ، وجهود كبيرة ، من أجل إيصال المساعدات بشتى أنواعها لعموم المديريات وللمسيلة بشكلاً خاص .
وعلى صعيد متصل تقدّمت العامري بجزيل الشكر للسلطة المحلية بالمديرية ممثله بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة ، لحرصها الشديد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والمتابعة المستمرة لإجراءات الرش والتعقيم في عموم المديرية .
وشكرت العامري فريق الرش التطوعي ، والطاقم الطبي بقيادة مساعد طبيب محمد كرامة رويشد الذي بدوره قام بإضاح كيفية إستخدام أقراص الكلور لكافة مندوبي القرى لإستخدامها بالشكل الصحيح .
حضر التدشين الأستاذ تركي مسلم الدحيمي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية بالمسيلة ، ومساعد طبيب محمد كرامة رويشد ، وفريق الرش التطوعي
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