اخبار العالم

حظر جميع أشكال التجمعات خلال العيد في عمان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر جميع أشكال التجمعات خلال العيد في عمان والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد  وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد لخطورة مثل هذه التجمعات  على نشر المرض في أوساط المجتمع.

 

وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد19) تكليف شرطة عُمان السُلطانيّة بمراقبة التزام الأفراد  والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصّة بالقرارات التي تصدرها اللجنة  العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات الماليّة المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات، وفقا لوكالة الانباء العمانية.

Advertisements

 

وفي إطار اهتمام اللجنة العليا باستمرارية أداء القطاع الخاص لأعماله فقد قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات

المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

 

كما قررت اللجنة إلزام الجميع  بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعيّة المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظر جميع أشكال التجمعات خلال العيد في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا