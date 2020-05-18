الدفاع المدني بالمهرة اليمنية يواصل حملة الرش والتعقيم لشوارع مدينة الغيضة

الإثنين 18 مايو 2020

أكد مدير الدفاع المدني بالمهرة الملازم عوض محمد سالمين بن ماضي أن حملة الرش والتعقيم لشوارع مدينة الغيضة تستهدف الشوارع العامة وواجهات المحلات التجارية وأماكن تجمعات المواطنين وهي مرادفة ومساندة لحملة الرش التي ينفذها صندق النظافة وتحسين المدينه بالمحافظة .



جاء ذلك خلال انطلاق حملة الرش والتعقيم التي ينفذها قسم الدفاع المدني بإدارة الأمن العام في يومها الثاني تزامناً مع قرار لجنة الطوارئ الخاص بحظر التجوال الجزئى بمدينه الغيضة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح حديث الشارع في المهرة والعالم أجمع.

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وأشار بن ماضي أن الحملة مستمرة حتى نهاية تنفيذ قرار حظر التجوال الجزئى كما أنها خاضعة للظروف والمستجدات القادمة حسب توجيهات قيادة الأمن العام ولجنة الطوارئ بالمحافظة.

في ذات السياق أشاد مدير الدفاع المدني بتعاون المواطنين ووعيهم بخطورة الوضع مقدمين كل التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الحملة الوقائية.

داعياً المولى عز وجل أن يجنب المهرة وأهلها وكافة بلدان العالم من خطر هذا الوباء وغيره من الأوبئه.