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وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية المقدمة من البرنامج السعودي للمهرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 مايو 2020

وصلا إلى محطة كهرباء الغيضة بمحافظة المهرة، مساء اليوم ، مولدان كهربائيان من المنحة ، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمقدرة بـ( 10) ميجا وات، لتعزيز القدرة التوليدية للمحطة وتغطية العجز القائم.

 

وأوضح مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة المهندس محسن بلحاف بأن هذه المولدات الكهربائية ذات جودة عالية نوع كومنز قوة الواحد منها (1400 ك.ف.أ)، وستصل البقية تباعاً، (4) مولدات قادمة في الطريق، ويستكمل العدد الأسبوع القادم بوصول المولدات الـ(4) الأخرى، وبعد عيد الفطر المبارك ستصل (5) محولات رفع بقوة (3000) kva لكل محول، ضمن المنحة السعودية المقدمة لدعم قطاع الكهرباء بالمحافظة.

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وأشار بلحاف إلى أن هذا الدعم يأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بسعادة المحافظ، ضمن جهود تحسين خدمة الكهرباء في عموم المديريات.

 

وكان محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، قد أثنى، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، على الدعم والاهتمام الذي تقدمه الحكومة السعودية الشقيقة لليمن عموماً والمهرة على وجه الخصوص، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير ، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بالسفير محمد آل جابر، على ما يقدمونه من دعم وإسناد لتحسين مستوى الخدمات الأساسية لمحافظةالمهرة في مختلف المجالات.

 

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