شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,268 سلة غذائية رمضانية في شبوة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:39 مساءً, 18 مايو 2020 م المناطق - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,268 سلة غذائية رمضانية، تزن 93 طنًا و832 كيلو جراماً ، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 768 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,268 سلة غذائية رمضانية في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.