شكرا لقرائتكم خبر عن نقص حاد في الأسرّة بمستشفيات مومباي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تواجه مومباي المركز المالي للهند وبؤرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، نقصا حادا في عدد الأسرّة بالمستشفيات، للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وتحاول حاليا زيادة طاقتها الاستيعابية.

وكانت مومباي أعلنت أمس الاحد تسجيل 1571 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 44 منها في منطقة دارافي العشوائية، ليرتفع بذلك عدد المرضى في المدينة إلى 19967 حالة.

كما أسفر الفيروس عن وفاة 38 شخصا في يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المدينة إلى 734 حالة، أي نحو ربع الوفيات التي تم تسجيلها في أنحاء البلاد.

من جانبه، قال مانجالا جوماري، المسؤول الصحي في بلدية مومباي الكبرى: "نواجه نقصا في عدد الأسرّة بالمستشفيات، للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، الذين يحتاجون إلى أجهزة الأكسجين وإلى العناية المركزة".

يذكر أن هناك نحو 4750 من أسرّة العزل فيمستشفيات مومباي. وقال مسؤولون إن حوالي 3 بالمئة من المصابين حالتهم حرجة ويحتاجون إلى العناية المركزة.