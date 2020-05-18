شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر حظر صلاة العيد والتجمعات والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمواجهة كورونا اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .
وألزمت اللجنة الجميع بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن العامة وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية المسموع بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص ووسائل النقل العامة.
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