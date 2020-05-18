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سلطنة عمان تقرر حظر صلاة العيد والتجمعات

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أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين حظر صلاة عيد الفطر وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمواجهة اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

وألزمت اللجنة الجميع بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن العامة وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية المسموع بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص ووسائل النقل العامة.

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