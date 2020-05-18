شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سندعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل
و قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين في كلمة مصورة إلى جمعية الصحة العالمية أن الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي مرض كوفيد-19 الذي ظهر بها أولا في أواخر عام 2019، وستدعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة.
وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة لمرض كوفيد-19، وقال إن أي لقاحات مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح منفعة عامة.
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