شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سندعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين أنها تؤيد إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 بقيادة منظمة الصحة العالمية بعد أن يصبح فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.

و قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين في كلمة مصورة إلى جمعية الصحة العالمية أن الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي مرض كوفيد-19 الذي ظهر بها أولا في أواخر عام 2019، وستدعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة.

وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة لمرض كوفيد-19، وقال إن أي لقاحات مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح منفعة عامة.