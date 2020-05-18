مقتل 20 مدنيا في هجوم إرهابي شمال شرقي نيجيريا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 20 مدنيا على الأقل وأصيب 14 بجروح في هجوم شنه مسلحون من تنظيم بوكو حرام على قرية في شمال شرق نيجيريا.

وأطلق المسلحون النار بقاذفة صواريخ الأحد على قرية غاجيغانا في ولاية بورنو التي تشهد تمردا مستمرا منذ أكثر من عشر سنوات فيما كان يستعد السكان للإفطار، بحسب المصادر.

وقال باباكورا كولو رئيس فصائل محلية تدعم الجيش لمواجهة المسلحين المتطرفين إن "بوكو حرام قصفت غاجيجانا امس بقذائف ار بي جي وقتلت 20 شخصا"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "أصيب 14 شخصا بجروح خطيرة ودمرت عدة مبان خلال الهجوم".

تقرير دولي يحذر من الإرهاب في نيجيريا

ووصل مسلحون إلى مدخل القرية يوم الأحد، وبدأوا في اطلاق القذائف، حسبما قال بوكار حاجي، وهو ساكن آخر أصيب خلال الهجوم.

وتابع: "خسرت زوجتي في الهجوم. وأصبت أنا وأطفالي الثلاثة بجروح خطيرة" جراء القذائف.

ومضى في حديثه: "لقد تدمر بيتي بالكامل على غرار العديد من المنازل الأخرى بسبب القذائف التي أطلقوها من أطراف القرية".

واستهدف المتطرفون مرات عدة جاجيجانا، التي تقع على بعد 50 كم فقط من مايدوغوري.

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وفي فبراير/ شباط، قتل المتطرفون جنديا في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في القرية.

وأسفر التمرد الذي امتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.

وتتزايد المخاوف من أن تصبح منطقة شمال غرب نيجيريا جسرا بين المسلحين الموجودين في منطقة الساحل (مالي وبوركينافاسو والنيجر) وبين منطقة بحيرة تشاد بشمال شرق نيجيريا.





وتفرض جماعتان منبثقتان من بوكو حرام نفسها في المنطقة، وترسمان طُرقا بين الشرق والغرب عبر نسج روابط مهمة مع السكان المحليين وجماعات مسلحة من الرحل والعصابات الإجرامية، بحسب المجموعة.

وظهرت جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا في عام 2009 واستمر نشاطها وكثيرا ما تمتد هجماتها إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.

ويشهد شمال شرق نيجيريا (ولايتا بورنو ويوبي) صراعا منذ عشر سنوات ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد الملايين.

ولا تزال مساحات كاملة من الأراضي النيجيرية في أيدي الجماعات المسلحة، في وقت يعاني الجيش من هجمات مستمرة على مواقعه.