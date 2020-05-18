الإصابات اليومية بكورونا في روسيا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث

أبلغت روسيا اليوم الاثنين عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.
وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من عشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو أيار.
وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.
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