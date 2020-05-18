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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية.. تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6930 حالة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 72 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3732، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 87665 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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