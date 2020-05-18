حظر جميع أشكال التجمعات خلال العيد في عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.



وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تكليف شرطة عُمان السُلطانيّة بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصّة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات الماليّة المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات، وفقا لوكالة الانباء العمانية.

Advertisements

وفي إطار اهتمام اللجنة العليا باستمرارية أداء القطاع الخاص لأعماله فقد قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات

المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

كما قررت اللجنة إلزام الجميع بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعيّة المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامّة.