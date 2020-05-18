الكويت.. تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15691.

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وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 118، مشيراً إلى شفاء 250 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 4093.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.