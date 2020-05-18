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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15691.
وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 118، مشيراً إلى شفاء 250 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 4093.
وكشفت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.
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