شكرا لقرائتكم أكثر من 315 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 315270 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وسُجلت رسمياً أكثر من 4.727.220 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1.700.000 مصاب على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 89564 وفاة من أصل 1.486.742 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 272265 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 34636 وفاة من بين 243303 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31908 وفاة (225435 إصابة). وتحل فرنسا رابعةً مع 28108 وفاة (179569 إصابة)، ومن ثم إسبانيا مع 27650 وفاة (231350 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82954 إصابة (7 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78238 شخصاً.

342 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 174697. وزاد عدد الوفيات 21 حالة إلى 7935.

Advertisements

كمامات وأقنعة واقية في مصانع السيارات في المانيا التي عاودت نشاطها

إصابات روسيا تحافظ على مستوى ما دون الـ10 آلاف

يأتي ذلك فيما أبلغت روسيا اليوم عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو/أيار.

وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

تعقيم مدخل محطة مترو في موسكو

إيطاليا ترفع الإغلاق

وفي إيطاليا، أعلن الدفاع المدني، مساء الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار/مارس.

وسيُعاد الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار/مايو.

غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي. وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار/مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.