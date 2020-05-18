فوشيه: منذ سنتين تم اتخاذ التزمات بباريس لم تنفَذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات

لفت السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، خلالاجتماع مخصّص لـ"سيدر" في ​السراي الحكومي​،إلى أنّ "منذ سنتين تمّ اتّخاذ التزمات في ​باريس​ لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات، والخطّة الماليّة والمفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​" خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح".

وأكّد أنّ "هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع "صندوق النقد" في شكل سريع، والأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة". وأوضح أنّ "سيدر" هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل، ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور، وهناك ضرورة لإنشاء موقع إنترنت لـ"سيدر" وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعيّة". وبيّن أنّه "سيكون هناك اجتماعات أُخرى ونأمل أن نكون قد حقّقنا نجاحات".