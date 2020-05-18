أشارت مستشارة رئيس ​الحكومة​ بترا خوري أنها زارت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الوزراء ​حسان دياب​ اليوم وأبلغتهما أنها لا ترغب بأن يتم التداول بإسمها في ما خص منصب ​محافظ​ بيروت. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بترا خوري: أبلغت عون ودياب أنني لا أرغب بتداول اسمي لمنصب محافظ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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