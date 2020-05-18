وزارة الزراعة سترش احراج الصنوبر المثمر بطوافات للجيش بحاصبيا

مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، عن أن ​وزارة الزراعة​ في مكتب ​النبطية​ دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية، طلبت من رؤساء بلديات حاصبيا و​العرقوب​ اخذ العلم بأن الوزارة ستعمل على رش احراج الصنوبر المثمر ضد مرض ​دودة الصندل​ بواسطة طوافات تابعة للجيش اللبناني، وأن عليهم إبلاغ النحالين في المنطقة العمل على أبعاد قرفان ​النحل​ إلى أماكن بعيده عن دائرة الرش حفاظا على سلامتها.

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