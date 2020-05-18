سوسان: لخطة اصلاحية حقيقية تقف بوجه الفقر والجوع والبطالة والجمود

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان دار الافتاء في صيدا قامت بتوزيع مساعدات مقدمة من دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ عن طريق ​دار الفتوى​ و​صندوق الزكاة​ في بيروت عبارة عن ألفي حصة غذائية تم توزيعها على مستحقيها في المدينة مباشرة او من خلال جمعيات وسلم جزء منها لصندوق الزكاة في المدينة وذلك بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​.

واشرف مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ على عملية توزيع المساعدات عند مدخل دار الافتاء، مؤكدا أنه "شعوراً بالوضع الذي وصل اليه الناس في هذا البلد وأمام الأزمات التي تصيب المجتمع في حياته ومعيشته واهالي صيدا في امورهم، كان هناك مبادرة لدار الفتوى في صيدا بتوزيع بعض الحصص والمساعدات خلال ​شهر رمضان​، شهر الخير والبركة والصدقة. وكانت هذه المبادرة من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مشكوراً ومن الأخوة في دولة الامارات ممثلة ب​السفير الاماراتي​ ببيروت ".

واعتبر "ان هذه المساعدات لا تغني ولا تسمن من جوع ولكنها تساعد والمطلوب الآن ان يكون هناك خطة اصلاحية حقيقية تقف بوجه ​الفقر​ والجوع و​البطالة​ وهذا الجمود . فكثير من المؤسسات اليوم على شفير الإفلاس والعديد من المرافق قد صرفت كثيرا من موظفيها.المطلوب اليوم ان يشعر المواطن اللبناني بشيء من كرامة الحياة لأنه امام هذه الأزمة قد فقدها . هذه الدولة التي تحدثت كثيرا عن ​الفساد​ والافساد وتهريب وسرقة الأموال ، لم يشعر المواطن حتى هذه اللحظة بأي تغيير بل بالعكس يشعر في كل يوم انه يزداد سوءا. لم نعد نستطيع ان نتحمل وسنقف مع الأصوات الصارخة المنادية المطالبة بالعدالة لهذا المجتمع".