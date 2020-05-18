أهالي موقوفي عبرا يعتصمون عند تقاطع إيليا بصيدا للمطالبة بالعفو العام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ‏أهالي ‏موقوفي أحداث ‏عبرا نظموا اعتصاما في ‏"ساحة ‏الثورة" عند "تقاطع ايليا"، تحت شعار "نصرةٌ ل​اهالي الموقوفين​ المظلومين ووقوفاً بوجه الظلم والتفرقة ورفضاً لاي عفوٍ لا يشمل أبناءنا في ​السجون اللبنانية​"، بمشاركة لافتة من "​الجماعة الاسلامية​" ووسط اجراءات امنية للجيش اللبناني والقوى الامنية.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات طالبت ب​العفو العام​ الشامل، "عبرا جرح صيدا النازف، ولن نستكين حتى خروج اخر سجين، لن نقبل باستثناء اي من مشايخنا، لن نقبل باستثناء اي من شبابنا، عفو عام دون استثناء، اي استثناء من العفو هو مزيد من الظلم".

وتحدث في الاعتصام ممثل "هئية ​العلماء المسلمين​" في لبنان الشيخ خالد عارفي وزوجة الشيخ ​احمد الاسير​ أمل شمس الدين باسم اهالي موقوفي ​احداث عبرا​، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان ​بسام حمود​، فطالبوا بان يكون العفو شاملا دون استثناء اي احد، رافضين ان يكون القانون على حساب ابنائهم، وعلى قياس العملاء وتجار المخدرات والاحجام السياسية في المعادلة اللبنانية

وتخلل الاعتصام اشكال على خلفية قيام احد الاشخاص العابرين في المكان باطلاق العنان لابواق سيارته ما ازعج مجموعة من المعتصمين، وتدخلت القوى الامنية على الفور وفضته.