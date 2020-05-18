لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ "ما قرأناه في وسائل الإعلام عن ضغوطات تمارَس لضخّ العملة الصعبة في السوق، ليُصار إلى تهريب بعضها إلى خارج الحدود، هو أمر خطير".
وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ألا يكفي ما يتكبّده الشعب اللبناني من أعباء نتيجة الهدر والتهريب؟"، مطالبًا الحكومة بـ"موقف واضح، وتذكّروا أنّكم تحاورون "صندوق النقد الدولي" ولا يوجد أسرار، أصبح كل شيء مكشوفًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: ما قرأناه عن ضغوطات لضخ عملة صعبة بالسوق ليهرّب بعضها هو أمر خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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