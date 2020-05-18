مستحقو تعويض نهاية الخدمة طالبوا بقانون يصحح التعويض بسعر الدولار الرسمي

وجهت لجنة مستحقي تعويضات نهاية الخدمة كتابا مفتوحا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب معتبرين أن لهم "تعويضات نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وقد دهمهم انهيار العملة الوطنية، بحيث باتت تعويضاتهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية، تشكل مبالغ زهيدة جدا لا تفي بتكاليف الحياة لما تبقى لنا من عمر بعد بلوغنا السن القانونية".
وطالبوا في كتابهم "نواب الأمة بحفظ حقوقنا المكتسبة، من خلال استصدار قانون يصحح تعويضات نهاية الخدمة على أساس السعر الرسمي للدولار الأميركي 1500 ليرة لبنانية، خاصة وأن اشتراكاتنا لدى صندوق الضمان سددتها مؤسساتنا على أساس هذا السعر طوال السنوات والعقود الماضية".
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