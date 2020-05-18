غجر:سنعين مجلس إدارة لكهرباء لبنان وسأعرض 23إسما للحكومة لتختار الأفضل

أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عن أنه "سنعين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، حيث أنه وصَلَنا أكثر من مئتي طلب و بقي بالتصفية 23 شخصاً، و سأقابلهم شخصيا لأرفع فيما بعد الأسماء للحكومة وعندما سنحصل على الضوء الأخضر وفق القانون الجديد سنبدأ باختيار أعضاء الهيئة الناظمة".
ولفت وزير الطاقة والمياه في تصريح صحفي إلى أنه "الخسائر ناجمة عن تغطية سعر المحروقات والهدر وسعر التعرفة وهذه السنة لدينا دعم بمليار دولار اما العام المقبل فسيكون 500 مليون دولار وبعدها سيكون صفرا".
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