اسقاط بعض غرامات رسوم السير السنوية واللوحات المميزة ووكالات البيع

أفادت صفحة ​غرفة التحكم المروري​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي عن أنه صدر عن مدير عام ​هيئة ادارة السير​ بالانابة ايمن عبد الغفور تعميماً يتعلق باسقاط بعض الغرامات على رسوم السير السنوية ورسوم اللوحات المميزة وغرامات وكالات بيع السيارات الخاصة من تاريخ 18 تشرين اول 2019 لغاية 30 تموز 2020، وجاء التعميم الذي صدر عن مدير عام هيئة إدارة السير على الشكل التالي:

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