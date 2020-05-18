تعميم تحذيري من فهمي الى المحافظات والبلديات من اشعال النيران

وجه وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ تعميما الى جميع المحافظات يطلب فيه التعميم على اتحادات البلديات والبلديات كل ضمن نطاقه مباشرة ورش الصيانة وتسيير دوريات شرطة وتحذير المواطنين من اشعال النيران. وفي ما يأتي نص التعميم:

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