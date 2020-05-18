وزير التعليم الفرنسي: 70 إصابة بكورونا في المدارس منذ إلغاء الحجر في 11 أيار

أكد وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكيه، إصابة 70 شخصًا في المدارس منذ 11 أيار الحالي، موعد إلغاء الحجر والعودة إلى المدارس لـ 1.4 مليون طفل في أنحاء ​فرنسا​ لإجمالي 40 ألف منشأة تعليمية.

وأوضح بلانكيه أن "حالات الإغلاق طالت المدارس في إقليم "مايين" و"فينستر" و"كانتال" و"أوت جارون" و"نيس" وهيلرو"".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن "وزارة التعليم اضطرت لإغلاق وتأجيل إعادة فتح 50 مدرسة في أنحاء فرنسا بعد رصد عشرات الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ بعد أيام من إعادة فتحها"، موضحةً أنه تم اكتشاف أكثر من 70 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المناطق التي حددا لبحكومة إعادة فتحها".

بموازاة ذلك، أفادت وزارة التعليم الفرنسية، باكتشاف 10 حالات مصابة في المدرسة إعدادية في نيس، لافتةً إلى أنه "تم إغلاقها واستدعاء المخالطين لهم لاجراء الاختبارات، وستظل مغلقة حتى 28 أيار، ومن المقرر تطهير المبنى".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم رصد عدة حالات في مدينتي "كوميتي سويوكس" و"لا كورون" في غرب فرنسا، اللتان أغلقتا المدارس بالكامل بعد ظهور حالات إصابة للمدرسين.