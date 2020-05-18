سقوط 4 جرحى بحادث سير على طريق وادي الحجير

سقط 4 جرحى في ​حادث سير​ على طريق ​وادي الحجير​ بين "بيك آب" و​سيارة​ "​مرسيدس​" عمومي، وعملت "​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي" و"​الهيئة الصحية الإسلامية​" و​الدفاع المدني​ وفريق اسعاف دير سريان على اسعاف المصابين ونقلهم الى ​مستشفيات​ المنطقة. إضغط للمزيد

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