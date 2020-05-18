يمين تبحث مع ممثلي سفارتي الفلبين وبنغلادش تنظيم عودة طوعية للعمال لبلادهم

عقدت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ بمكتبها بالوزارة اليوم اجتماعين الاول مع القائم بأعمال السفارة الفلبينية في بيروت ووفد من السفارة، والثاني مع القائم بأعمال السفارة البنغلادشية في لبنان عبدالله المأمون على رأس وفد. وجرى البحث بكيفية تنظيم العودة الطوعية للعمال والعاملات بالخدمة المنزلية من الجنسيتين لبلادهم.

واستعرضت الوزيرة يمين خلال هذين اللقاءين المشاكل التي يعاني منها ​العمال​ الاجانب نتيجة الاوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الاجراءات التي فرضها ​فيروس كورونا​ ، مؤكدة على "اهمية توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والدول التي لديها عمال لأنها تساهم بتطوير العلاقات وحل الكثير من المشاكل، وتضمن حماية حقوق العمال". وطلبت من ممثلي السفارتين ضرورة اعلام الوزارة باي اجراءات او معلومات تصدر عنهما بهذا الخصوص.

وبحثت الوزيرة يمين مع وفد السفارة البنغلادشية موضوع عمال شركة "رامكو" من التابعية البنغلادشية واكدت ان "الوزارة تتابع بجدية هذه القضية منذ بدايتها وعملت على حلها وفق الأطر القانونية".