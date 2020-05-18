الأب بشارة إيليا يطلق ترنيمة "ما بخاف وإنت معي" للسيدة العذراء

أطلق الأب بشارة إيليا ​ترنيمة​ للسيدة العذراء بعنوان "ما بخاف وإنت معي" أنشدتها ولحنتها جيسي جليلاتي، ووزعها ونفها فادي أبي هاشم، في حين قامت سارة خوري بأعمال المونتاج والغرافيكس.

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